Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü belli oldu ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham’ın olduğu açıklandı.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham’ın olduğu açıklandı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham’ın olduğunu açıkladı. Trump, “Stephanie Grisham’ın Beyaz Saray’ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörüolacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Grisham uzun süredir Melania Trump’ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump,geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını duyurmuştu.

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