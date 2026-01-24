Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi

Kendi sosyal medya platformu TRUTH üzerinden açıklama yapan Donald Trump, inşa edilecek savunma kalkanının Kanada’yı da koruyacağını belirtti. Kanada’nın projeye itiraz etmesine tepki gösteren Trump, "Kanada, ilk yıl içinde kendilerini ‘yutacak’ olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Kanada Başbakanı Carney’in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin’de gerçekleştirdiği ve "yeni bir stratejik ortaklık" mesajı verdiği görüşmenin hemen ardından geldi.

Carney ve Trump arasında ipler geriliyor

İki lider arasındaki gerilim, Carney’in Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmayla daha da tırmanmıştı. Carney, Trump’ın gümrük vergisi politikalarını eleştirerek tarifelerin bir "koz" olarak kullanılmasını kınamış ve Arktik güvenliğinin NATO için bir sınav olduğunu vurgulamıştı. Trump’ın "Kanada, ABD sayesinde var oluyor" sözlerine de yanıt veren Carney, "Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" diyerek bağımsızlık vurgusu yapmıştı.

Davet geri çekildi

Diplomatik gerilimin son halkası olarak Donald Trump, Carney’e daha önce iletilen Gazze Barış Kurulu’na katılım davetini resmen geri çektiğini duyurdu. Trump, yayınladığı mesajda Kanada’nın kuruldaki yerinin iptal edildiğini bildirdi.

Çin ile yeni ticaret dönemi

Trump’ın eleştirdiği Pekin ziyaretinde Carney, kanola yağı vergilerinin düşürülmesi ve Çin menşeli elektrikli araçlara düşük vergi uygulanması gibi konularda mutabakata vardıklarını açıklamıştı. Bu ziyaret, 2017 yılından bu yana Kanada’dan Çin’e başbakan düzeyinde yapılan ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor.