Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

Normal ve sağlıklı bir midede asitli gıdalar tek başına mide yanması ya da reflüye neden olmaz. Mide asidi; proteinlerin sindirimi, B12 vitamini ve demir emilimi için gereklidir ve bakterilere karşı koruyucu bir rol oynar. Ancak bazı durumlarda asitli gıdaların mevcut hasarı arttırabilir. Helikobakter Pilori enfeksiyonu ya da ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa, asitli gıdalar bu hasarın etkisini artırabilir. Bazı kişilerde ise herhangi bir hasar olmadan da mide hassasiyeti gelişebilir.