  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağımlıları nasıl uzaklaştıracaklarını şaşırdılar! Evin camındaki nota bakan bir daha bakıyor Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da Bu ayıp bütün köye yeter cami icradan satılık Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET -21 derecelik dondurucu sınavından geçti Hürjet'e Erzurum testi Süt içmiyorsan üzülme! İşte sütten daha fazla kalsiyum içeren besinler Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta Abraham'ın gidişi sonrası çifte harekat: Beşiktaş yeni golcüyle görüşmelere başladı
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

Narenciye, kahve ve gazlı içecekler reflü ve mide yanmasını tetikleyebiliyor.

#1
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

Narenciye, kahve, gazlı içecekler ve acı baharatlar mide yanması ve reflüyle sıkça ilişkilendirilse de uzmanlara göre asitli gıdalar herkes için aynı etkiyi göstermiyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, mide sağlığını korumada yalnızca ne yediğimizin değil, nasıl ve ne zaman tükettiğimizin de belirleyici olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

"MİDE ASİDİ, SİNDİRİM VE BAĞIŞIKLIK AÇISINDAN HAYATİ ROL OYNAR" Mide yanması, göğüs ortasında yanma ve reflü şikayetleri birçok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Ancak bu yakınmaların nedeni her zaman asitli gıdalar olmayabiliyor.

#3
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

"ASİTLİ GIDALAR SAĞLAM MİDEDE HER ZAMAN SORUN YARATMAZ" Asitli gıdaların mide üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Sarıkaya, şunları söyledi:

#4
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

Normal ve sağlıklı bir midede asitli gıdalar tek başına mide yanması ya da reflüye neden olmaz. Mide asidi; proteinlerin sindirimi, B12 vitamini ve demir emilimi için gereklidir ve bakterilere karşı koruyucu bir rol oynar. Ancak bazı durumlarda asitli gıdaların mevcut hasarı arttırabilir. Helikobakter Pilori enfeksiyonu ya da ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa, asitli gıdalar bu hasarın etkisini artırabilir. Bazı kişilerde ise herhangi bir hasar olmadan da mide hassasiyeti gelişebilir.

#5
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

TOK KARNINA TÜKETİN UYARISI Asitli gıdaları tamamen yasaklamanın her zaman gerekmediğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, şu sözleri kullandı: Bu tür gıdalar mümkünse tok karnına tüketilmeli. Tokken mide asidi gıdalarla tamponlandığı için şikayetler daha hafif seyreder. Asitli ve gazlı gıdaların mide ve karın ağrısı, göğüs ortasında yanma, ağıza acı-ekşi tat gelmesi, şişkinlik ve gaz, gece öksürüğü, ses kısıklığı ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor.

#6
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

TOK KARNINA TÜKETİN UYARISI Asitli gıdaları tamamen yasaklamanın her zaman gerekmediğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, şu sözleri kullandı: Bu tür gıdalar mümkünse tok karnına tüketilmeli. Tokken mide asidi gıdalarla tamponlandığı için şikayetler daha hafif seyreder. Asitli ve gazlı gıdaların mide ve karın ağrısı, göğüs ortasında yanma, ağıza acı-ekşi tat gelmesi, şişkinlik ve gaz, gece öksürüğü, ses kısıklığı ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor.

#7
Foto - Mide yanmasını engelliyor: Bu gıdaları tok karna tüketmelisiniz

Geç saatlerde yemek yenmemeli, yatmadan en az 3 saat önce yemek kesilmeli ve yemek sonrası hemen uzanılmamalı. Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalarda ilaç tedavisine başvuruyoruz. Yutma güçlüğü, istemsiz kilo kaybı, kusma, kansızlık, siyah dışkılama ya da gece uykudan uyandıran ağrı varsa mutlaka endoskopik inceleme yapılmalıdır./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Suriye sahasında köşeye sıkışan ve Suriye Ordusu karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PKK-SDG, kirli maskesini tamamen düşürdü. Yıllardır..
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, ..
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet
Otomotiv

Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedell..
ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı
Dünya

ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı

Washington–Tahran gerilimi tırmanırken, ABD’nin Ürdün’deki gizli üssünü operasyon merkezine çevirdiği iddiası ve Trump’ın sert açıklamaları ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23