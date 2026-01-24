  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiler!
Dünya

Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiler!

Bazı havayolu firmaları Ortadoğu’ya yönelik uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Bazı havayolu firmaları Ortadoğu’ya yönelik uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Ortadoğu uçuşlarına ilişkin iptal kararı havayolu şirketleri tarafından duyuruldu.

Air France, Dubai ve Tel Aviv’e yapılması planlanan iki uçuşunu iptal etti.

British Airways, Dubai’ye akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen seferini iptal ettiğini duyurdu.

KLM ise İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik uçuşlarını durdurma kararı aldı.

