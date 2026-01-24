Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiler!
Bazı havayolu firmaları Ortadoğu’ya yönelik uçuşlarını iptal etme kararı aldı.
Air France, Dubai ve Tel Aviv’e yapılması planlanan iki uçuşunu iptal etti.
British Airways, Dubai’ye akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen seferini iptal ettiğini duyurdu.
KLM ise İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik uçuşlarını durdurma kararı aldı.