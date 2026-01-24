24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü)

1952 senesinde dünyaya gelen Okkan, Sakarya - Hendekliydi. 30 Eylül 1970’te Polis Koleji’ni bitirerek Polis Akademisi’ne başladı. Polis Akademisi’nden 29 Eylül 1973’de mezun olarak İzmir Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.







İzmir’de Emniyet Amirliği’ne kadar birçok görevde bulunan Okkan’ın, 1983 yılında Şanlıurfa’ya ataması yapıldı. 1985 yılında ise Şube Amirliği’ne terfi etti. 1986 yılında Eskişehir’e gelerek burada Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yaptı. 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı olan Okkan, 6 Aralık 1993 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi ederek Kars İl Emniyet Müdürü oldu.







Ali Gaffar Okkan, Kars Emniyet Müdürü iken yıllarca terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan Diyarbakır’a emniyet müdürü olarak atandı. Bu görevine geldikten hemen sonra ilklere imza atmaya başladı. İlk somut icraatı, Diyarbakır’da Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki sivillere kapalı caddeyi açtırmak oldu.







Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makamından valilik binasına makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflâtun Park arasında iken, önce bölgede elektrikler kesildi ve ardından kimliği belirsiz kişilerce değişik yönlerden açılan ateş sonucu, 5 koruması ile birlikte olay yerinde şehit edildi.







Cenaze töreninde on binlerce Diyarbakırlı, teröre lanet okuyarak, emniyet müdürlerinin arkasından gözyaşı dökerek yürüdü.