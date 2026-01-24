Gümüş fiyatlarında ‘altın’ çağı! Madenler talebe yetmiyor: 103 dolar sınırı aşıldı, emtia piyasası sarsıldı

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Küresel piyasalarda ‘dijital altın" olarak adlandırılan gümüş, jeopolitik fırtınaların ve arz krizinin etkisiyle tarihi bir patlama yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland, Venezuela ve İran eksenli agresif politikaları doları sarsarken, yatırımcılar sığınacak liman olarak gümüşü seçti.

Uluslararası emtia piyasalarında gümüşün onsu, 103,3 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Jeopolitik risklerin zirve yapması, Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar ve yeşil enerji dönüşümüyle artan endüstriyel talep, gümüşü "durdurulamaz" bir yükseliş trendine soktu. Geçen yıl yüzde 146 değer kazanan değerli metal, 1979 yılından bu yana en sert yükselişini gerçekleştiriyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu devasa yükselişin arkasında sadece finansal değil, stratejik hamleler de yatıyor. ABD yönetiminin Arktik Bölgesi ve Grönland üzerindeki baskısı, Venezuela ve İran kaynaklı gerilimler yatırımcıları riskli varlıklardan kaçırarak gümüşe yönlendirdi. Trump’ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle yatırımcıların gümüşü fiziki olarak ABD’ye taşıma gayreti ise piyasada arz endişelerini tetikledi.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor. Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Trump'ın politikalarından dolayı doların zayıflaması da gümüş fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi, emtia piyasasında değerli metallere talebi artırmıştı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.

Öte yandan gümüşteki fiyat hareketlerinde Çin talebi de etkili oldu. Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişeleriyle de yükseldi. Gümüş, bu ürünün arzına yönelik endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Tarife endişelerinden dolayı yatırımcıların ABD'ye gümüş taşıması bu üründeki arz endişelerini tetikledi. Elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörler arasında.

PERAKENDE VE KURUMSAL TARAFTA GÜMÜŞ TALEBİ GÖRÜLÜYOR Perakende tarafında talep gören gümüşte, merkez bankaları başta olmak üzere kurumsal alımlar öne çıkıyor. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.

