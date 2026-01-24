  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İSLAM 24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (24.1.2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٩٢) وَقٖيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَۙ
(٩٣) مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(92-93) Onlara, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir.

Şuarâ Suresi, 26/92-93)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse, Cenab-ı Hak o Müslümana lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder."

Kaynak: Müsned, 5/264

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

1
