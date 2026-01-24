24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (24.1.2026)
VAHYİN DİLİNDEN:
(٩٢) وَقٖيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَۙ
(٩٣) مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَؕ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(92-93) Onlara, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir.
Şuarâ Suresi, 26/92-93) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse, Cenab-ı Hak o Müslümana lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder."
Kaynak: Müsned, 5/264