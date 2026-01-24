24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٩٢) وَقٖيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَۙ

(٩٣) مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(92-93) Onlara, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir.



Şuarâ Suresi, 26/92-93) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse, Cenab-ı Hak o Müslümana lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder."



Kaynak: Müsned, 5/264





