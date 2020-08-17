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Dünya

Beyaz Saray'dan Trump açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus Mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmek istediği iddiasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bir görüşmenin planlanmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:19:00 -
Beyaz Saray'dan Trump açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden evvel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme talep ettiğini yardımcılarına ilettiği iddia edilmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin planlanmadığını bildirdi.

İddialara açıklık getirdi

O’Brien, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediği yönündeki iddia hakkında açıklamada bulundu.

"Putin ile bir zirve planlanmıyor"

Robert O’Brien, seçimden önce Vladimir Putin ile bir zirvenin planlanmadığını ifade etti.

"Putin'in bir gün ABD'ye gelmesinden mutlu oluruz"

Başkan Trump’ın, iddia edilenin aksine böyle bir zirve talebinın bulunmadığını belirten O’Brien, 'Vladimir Putin’in bir gün, Amerikalıları ve Rusları koruyan bazı harika silah kontrol anlaşmalarını imzalamak için ABD'ye gelmesinden mutlu olacaklarını' belirtti.

"Vladimir Putin'in teklifini reddettik"

Öte yandan Putin’in, İran nükleer anlaşma sorununu çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve İran liderleri arasında online görüşme düzenleme teklifini kabul etmediklerini bildiren O’Brien, Rusya ile daha iyi bir ilişkiye ve bir silah kontrol anlaşmasına sahip olmak istediklerini söyleyerek fakat bütün bunların Rusya’ya bağlı olduğunu vurguladı. O'Brien, Rusların, bu konuda nasıl ilerleyeceklerine karar vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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