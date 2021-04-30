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Dünya Beyaz Saray'dan Kuzey Kore açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore açıklaması

Beyaz Saray, Kuzey Kore ile ilgili politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadasının tamamen nükleerden arındırılması olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:16:00 -
Beyaz Saray'dan Kuzey Kore açıklaması

Beyaz Saray, Kuzey Kore ile ilgili politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadasının tamamen nükleerden arındırılması olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Pennsylvania ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bugün basında ABD'nin Kuzey Kore politikasına yönelik incelemesinin tamamlandığı haberlerinin sorulması üzerine Psaki, "Derinlemesine, titizlikle ve kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz Kuzey Kore politika incelemesini tamamladığımız haberlerini doğrulayabilirim." dedi.

Bu süreçte dışarıdan birçok uzman ve eski yönetim yetkilileri ile görüştüklerin vurgulayan Psaki, "Biden yönetiminin amacı, Kore Yarımadasının nükleerden tamamen arındırılmasıdır. Daha önceki 4 yönetimin bu doğrultudaki çabalarının sonuç vermediğinin de farkındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin politikasının ölçülü ve pratik olacağını söyleyen Psaki, "Politikamız büyük bir pazarlıktan karlı çıkmaya odaklanmayacak ya da stratejik sabra dayalı olmayacak. Politikamız, ölçülü ve pratik bir yaklaşım çağrısında bulunacak ve Kuzey Kore ile diplomasi yollarını arayacak." diye konuştu.

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