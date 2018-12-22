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Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesinde skandal bir çağrı yapıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:29
Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Beyaz Saray’ın internet sitesinde 'Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin’ başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde 'Başkan Donald Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.

19 Aralık’ta başlatılan ve Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) koruma çağrısı yapılan 'Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin' başlıklı kampanyaya şu ana dek 2 bin 609 kişi imza verdi. İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.

"Küstah ifadeler"

Aydınlık'ın haberine göre kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Trump yönetimi, Türkiye'nin Afrin'deki savaş suçlarının da tescillendiği bir dönemde, ABD birliklerini Suriye'den çekmeyi planlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, bölgeyi istila etmek için yakın zamanda bir saldırı düzenleyeceklerini belirtti. Seçilmiş temsilcilerimizden, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi) saldırması durumunda doğacak kötü sonuçları engellemelerini istiyoruz."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:29
  1. Aydın
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  3. Beyaz Saray

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