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Dünya Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine ilişkin açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 01:31:00 -
Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

ABD-Türkiye ikili ilişkileri görüşüldü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Kalın ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Açıklamada Horne, "Kalın ve Sullivan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Ekim'de Roma'da yaptığı görüşmenin ardından ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki gelecek adımları görüştü." ifadesine yer verdi.

Horne; Kalın ve Sullivan'ın Ukrayna, Afganistan, Suriye ve Güney Kafkaslar gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu, ayrıca Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini vurguladığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Ayrıca, Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konularının etraflıca değerlendirildiği aktarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün açıklamasında, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detaylarının da konuşulduğu duyurulmuştu.

 

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