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Dünya Beyaz Saray'dan personel için 'işe gelmeyin' açıklamasını lütfen okuyun! Mesajı
Dünya

Beyaz Saray'dan personel için 'işe gelmeyin' açıklamasını lütfen okuyun! Mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 01:10:00 - 2023-09-29 01:37:46
Beyaz Saray'dan personel için 'işe gelmeyin' açıklamasını lütfen okuyun! Mesajı

ABD gündemi hükümetin kapatılması meselesi ile çalkalanırken Beyaz Saray, konu ile ilgili personellere bir e-posta gönderdi. Gönderilen e-postada bazı işçilerin Beyaz Saray'a gelmemeleri ve izinli sayılacakları söylendi.

Beyaz Saray personeli, hükümetin kapatılmasından nasıl etkilenecekleri konusunda rehberlik almaya başladı. Beyaz Saray bütçe ofisi perşembe günü personele bir e-posta göndererek istisna edilen işçilerin ve görevli memur olarak bilinen üst düzey Beyaz Saray personelinin işe gelmemeleri gerektiğini söyledi.

Bu kişiler arasında genelkurmay başkanı, Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü ve basın sözcüsü de yer alıyor.

E-postada, diğer çalışanların amirlerinden aksi yönde bir haber almadıkları sürece izinli sayılacağı belirtildi. Konu satırındaki alıcılara "LÜTFEN OKUYUN" çağrısında bulunan mesaja göre, "kapatma faaliyetlerini düzenli bir şekilde tamamlamak" için verilen dört saatlik süre dışında, 1 Ekim Pazar gece yarısından itibaren tüm izinli personel çalışmayı bırakmalıdır.

E-postada, izinli ve muaf tutulan çalışanların, kapatma sona erdikten sonra "mümkün olan en kısa sürede izin dönemi için geriye dönük ödeme alacakları" belirtildi.

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