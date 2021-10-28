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Gündem Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Gündem

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Glasgow’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin beklendiğini belirterek, bunun henüz doğrulanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:47:00 - 2021-10-28 23:00:16
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 ve İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak iklim zirvesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Başkanlık uçağı Air Force One’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sullivan, “Biden’ın Erdoğan’la görüşmeyi bekliyoruz ama henüz doğrulanmadı” dedi.

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