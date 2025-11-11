Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki beklenen görüşme, uluslararası diplomaside yeni bir dönemi başlattı.

Brezilya'daki COP30 İklim Zirvesi'nden Washington D.C'ye geçen Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Bu görüşme, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

1,5 SAATLİK GÖRÜŞME VE TRUMP'TAN ÖVGÜ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

1,5 saat süren görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılması, bölgesel meseleler ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Suriye lideri Ahmed Şara hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Onunla iyi anlaşıyorum. Kendisi çok güçlü bir lider. ABD, Suriye'nin başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapacak.”

Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

SURİYE AÇIKLADI: TÜRKİYE'NİN DE KATILDIĞI ÜÇLÜ ZİRVE

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Beyaz Saray görüşmesinin ardından ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde üçlü bir zirve gerçekleştirildiği duyuruldu.

Zirvede, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Ayrıca ABD'nin, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılmasını desteklediği teyit edildi.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN JEST: YAPTIRIMLAR ASKIYA ALINDI

Beyaz Saray'daki kritik görüşmenin hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, önemli bir adım attı.

Bakanlık, Suriye'ye yönelik uygulanan ağır Sezar yaptırımlarını, İran ve Rusya bağlantılı işlemler hariç tutulmak kaydıyla 180 gün süreyle kısmen askıya aldığını duyurdu.

Bu adımın, Suriye ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletme taahhüdünün bir göstergesi olduğu kaydedildi.