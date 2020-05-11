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Dünya

Beyaz Saray'da panik! Artık zorunlu

Beyaz Saray, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'de (Batı Kanadı) çalışanlara koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:26:00 -
Beyaz Saray'da panik! Artık zorunlu

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yakın çalışan isimlerde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yerleşkedeki virüs önlemlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.

Çalışanlara gönderilen notta, West Wing'de görev yapan ya da buraya gelen tüm çalışanlara, masalarının başında olmadıkları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

İhtiyaç duyulan maskelerin Beyaz Saray sağlık biriminden temin edilebileceğinin vurgulandığı notta, çalışanların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve ziyaretçi sayılarını kısıtlamaları gerektiği belirtildi.

West Wing'e giren misafirlerin de maske takma zorunluluğu olacak.

Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanması üzerine, cuma günü de Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de kendini karantinaya alacağı ileri sürülmüş ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.

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