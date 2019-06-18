Beyaz Saray'da öksürük krizi! Trump kovdu ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan oval ofiste basın mensuplarının sorularını cevaplarken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney'in öksürmesine sinirlenerek Mulvaney'i ofisten kovdu.

ABC News'e mali kayıtlarla ilgili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen soruları cevaplarken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney öksürdü. Öksürük sesinden rahatsız olan Trump, "Yeniden çekelim. Cevabımın ortasında öksürüyor. Bundan hoşlanmıyorum bunu biliyorsun. Eğer öksürmeye devam edeceksen odadan çık. Bunu yapamazsın. öksüremezsin" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.