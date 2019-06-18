Beyaz Saray'da öksürük krizi! Trump kovdu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan oval ofiste basın mensuplarının sorularını cevaplarken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney'in öksürmesine sinirlenerek Mulvaney'i ofisten kovdu.18 Haziran 2019 Salı 11:39
ABC News'e mali kayıtlarla ilgili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen soruları cevaplarken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney öksürdü.
Öksürük sesinden rahatsız olan Trump, "Yeniden çekelim. Cevabımın ortasında öksürüyor. Bundan hoşlanmıyorum bunu biliyorsun. Eğer öksürmeye devam edeceksen odadan çık. Bunu yapamazsın. öksüremezsin" dedi.
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