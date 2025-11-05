  • İSTANBUL
Gündem Beyaz Saray'da kritik buluşma hazırlığı! Trump ile Şara görüşmesi dünya gündeminde
Gündem

Beyaz Saray’da kritik buluşma hazırlığı! Trump ile Şara görüşmesi dünya gündeminde

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Beyaz Saray’da kritik buluşma hazırlığı! Trump ile Şara görüşmesi dünya gündeminde

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile pazartesi günü bir araya geleceği bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar paylaşılmasa da, bölgedeki siyasi dengeler ve olası diplomatik adımların masada olacağı ifade ediliyor.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, “Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır” dedi.

