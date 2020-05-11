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Dünya

Beyaz Saray'da koronavirüs şoku! Başkan yardımcısı karantinada

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sözcüsü Katie Miller'da koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 02:35:00 -
Beyaz Saray'da koronavirüs şoku! Başkan yardımcısı karantinada

Bloomberg'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miller'da cuma günü Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, Pence de önlem amacıyla kendini karantinaya aldı.

Bugün yaptırdığı koronavirüs testi "negatif" çıkan Pence'in, tedbiren bir süre evinden çalışacağı kaydedildi.

Pence'in karantina kararına ilişkin Beyaz Saray'dan ya da ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.


Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu vakaların ardından, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.

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