Beyaz Saray'da kırmızı alarm! Kapatıldı Beyaz Saray'a gönderilen bir şüpheli paket bölgede büyük paniğe neden oldu. Polis ekipleri, meydana gelen olay sonrası Beyaz Saray'ı kapattı.

Beyaz Saray, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kapatıldı. Basın mensuplarının içeri alındığı ve bahçeye ağır silahlı özel güvenlik ekipleri geldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir kişinin çantasını Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne atıp içeriye girmeye çalıştığı ancak durumun kontrol altına alınarak şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. CBS Kanalı muhabirinin çektiği görüntülerde Gizli Servis elemanlarının Beyaz Saray'ın bahçesine girdikleri ve ağaçların arkasından mevzi aldıkları görülüyor. ​Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 2020 seçimleri için kampanyasını başlattığı Florida'dan dönüş yolunda olduğu bildirildi.

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