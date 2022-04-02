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Dünya Beyaz Saray'da Jen Psaki ile ilgili çarpıcı iddia
Dünya

Beyaz Saray'da Jen Psaki ile ilgili çarpıcı iddia

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin önümüzdeki ay görevinden ayrılacağı bir televizyon kanalında yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 08:37:00 -
Beyaz Saray'da Jen Psaki ile ilgili çarpıcı iddia

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Psaki mayıs ayında görevinden ayrılacak.

Psaki'nin, MSNBC televizyonuyla anlaştığına işaret eden kaynaklar, burada yorumcu olarak görev alacağını kaydetti.

ABD basınında bir süredir Psaki'nin yakın zamanda görevinden ayrılacağı, sonrası için CNN ve MSNBC ile görüştüğü iddiaları yer alıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Symone Sanders da geçen ay görevinden ayrılmış ve MSNBC ile anlaşmıştı.

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