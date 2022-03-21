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Dünya Beyaz Saray'da istifa depremi
Dünya

Beyaz Saray'da istifa depremi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Nancy McEldowney'in görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı Philip Gordon'ın atandığı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:04:00 -
Beyaz Saray'da istifa depremi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, McEldowney'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada Harris'in halihazırda Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Gordon'ı, McEldowney'den boşalan koltuğa atadığı aktarıldı.

Daha önce de birçok isim istifa etmişti

Harris'in ekibinden daha önce de basın danışmanı ve basın bölümünden birçok isim istifa etmişti.

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