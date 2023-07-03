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Dünya Beyaz Saray'da büyük panik! Bilinmeyen cisim tespit edildi, ekipler devrede
Dünya

Beyaz Saray'da büyük panik! Bilinmeyen cisim tespit edildi, ekipler devrede

Yeniakit Publisher
2023-07-03 10:07:00 -
Beyaz Saray'da büyük panik! Bilinmeyen cisim tespit edildi, ekipler devrede

Beyaz Saray'da Gizli Servis tarafından 'bilinmeyen cisim' bulundu.

Zaman zaman gündeme gelen 'bilinmeyen cisim' olayı yine ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında tehlikeli bir madde bulundu.

Bulunmanın ardından Birleşik Devletler Gizli Servisi ve Washington İtfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Guglielmi, tanımlanmayan cismin fark edilmesinin ardından gerekli incelemelerin sürdürüldüğünü kaydetti.
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