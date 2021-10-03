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Dünya Beyaz Saray'a çağrılmıştı! Öldürülen Müslüman liderle ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyaz Saray'a çağrılmıştı! Öldürülen Müslüman liderle ilgili sıcak gelişme

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanların lideri Mohib Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili olarak dört şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 18:15:00 -
Beyaz Saray'a çağrılmıştı! Öldürülen Müslüman liderle ilgili sıcak gelişme

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanların lideri Mohib Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili olarak dört şüpheli tutuklandı.

Polisin AA'ya yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili yakalanan dört zanlının Arakan topluluğuna mensup olduğu kaydedildi.

Bölge polis müfettiş yardımcısı Rafiqul İslam, zanlıların cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasında Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Araştırmalarının devam ettiğini belirten İslam, "Gerçek suçluları yakaladığımızdan ve hiçbir masumun zarar görmediğinden emin olmak için çok dikkatli davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği (ARSPH) Başkanı Mohib Ullah, 29 Eylül'de Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında öldürülmüştü.

Beyaz Saray'a davet edilen ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

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