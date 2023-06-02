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Dünya Beyaz Saray'a alınmadı! Müslüman belediye başkanına destek
Dünya

Beyaz Saray'a alınmadı! Müslüman belediye başkanına destek

Yeniakit Publisher
2023-06-02 20:10:00 -
Beyaz Saray'a alınmadı! Müslüman belediye başkanına destek

ABD’de 40’tan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), 1 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına son anda izin verilmeyen Müslüman Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah için ortaklaşa yazılan mektuba imza attı.

Ülkedeki 40’tan fazla STK, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ve Biden’ın Toplumsal İşler Sekreteri Yardımcısı Carloz Elizondo’ya mektup yolladı.

Mektupta, Belediye Başkanı Hayrullah’ın son anda güvenlik gerekçesiyle resepsiyona katılmasının engellenmesine tepki gösterildi.​​​​​​​

Hayrullah’ın FBI’ın “izleme listesi” nedeniyle resepsiyona alınmadığına dikkat çekilen mektupta, yüzde 98’i Müslüman isimlerden oluşan listenin, ayrımcı ve anayasaya aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta, “Biden yönetiminin mevcut izleme listesi gibi İslamofobik ve Müslüman karşıtı politika ve uygulamaları derhal ve alenen reddedeceğine dair yüksek beklentilerimiz var ve Beyaz Saray'dan bu olaya hızlı bir yanıt vermesini içtenlikle diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Olay

ABD Gizli Servisi, New Jersey eyaleti Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 Mayıs’ta düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermemişti.
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Hayrullah, bu durumdan, Beyaz Saray'a varmak üzereyken son anda aranarak haberdar edildiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

New Jersey'den Kongre Üyesi Bill Pascrell ile Senatör Cory Booker da ABD Gizli Servisi ve Beyaz Saray Toplumsal İşler Sekreterine mektup göndererek Hayrullah'ın Ramazan Bayramı etkinliğine alınmama gerekçesini sorgulayarak tepki göstermişti.

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