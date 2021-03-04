Beyaz Saray: Bu durum tedirgin edici

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da yaşananların "tedirgin edici" olduğunu belirterek, bölgedeki ortaklarıyla yakından çalıştıklarını bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Myanmar'da, aralarında Association Press (AP) muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine Psaki, "Gazetecilerin ya da muhaliflerin hedef alınması, hem başkan hem de dışişleri bakanımız için büyük bir endişe kaynağıdır." dedi.

Gazetecilerin tutuklanması mevzusunun diplomatik konuşmalarda gündeme geldiğini belirten Psaki, "Myanmar'daki durum, tedirgin edici. Bölgedeki ortaklarımızla yakından çalışıyoruz. Bu durumun kabul edilemez olduğuna yönelik net bir mesaj gönderdiğimiz için, Myanmar'a yaptırım adımları da attık." ifadelerini kullandı.

Psaki, gazeteciler konusundaki daha fazla diplomatik konuşma olup olmadığının detayının Dışişleri Bakanlığına sorulabileceğini kaydetti.