  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

20 Şubat’a kadar altın alacaklar dikkat! Hatice Kolçak bombayı patlattı: Savaş çıkarsa altın o rakamı görür

KDV indirimi market fiyatlarına nasıl yansır? Uzman isimler rakam verdi

Bakan duyurdu! Enflasyonla mücadele timi geliyor

Ne altın ne de dolar! Ünlü ekonomist açıkladı: 30 yıllık borsacıyım! Ben olsam parayı oraya yatırırım

Rezilliklerin sahibi Haydar Dümen’e böyle övgüler düzdüler!

Ukrayna’dan vatandaşlarına Rus işgaline karşı uyarı: 'Sakin kalın, paniğe kapılmayın'

Ukrayna TB2 Bayraktar SİHA'ları kullanırsa Rusya Türkiye'ye karşı o sinsi planı devreye sokacak

Enflasyona karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Altın 800 TL'yi aştı İslam Memiş bombayı patlattı! 'Sakın bunu yapmayın'

Murat Özer: Yuvarlanan masa değil yuvarlanan tekerlek
Dünya Beyaz Saray: Biden, Putin'e resti çekti
Dünya

Beyaz Saray: Biden, Putin'e resti çekti

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi sonarısı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada olası bir işgalin ağır sonuçları olacağı vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:39:00 -
Beyaz Saray: Biden, Putin'e resti çekti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştüğü ve Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya hızlı ve ciddi maliyetler yükleyeceğini Putin'e açıkça belirttiğini söyledi.

Biden, Rusya'yı gerilimi azaltma ve diplomasiye katılmaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay