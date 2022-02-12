Beyaz Saray: Biden, Putin'e resti çekti
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi sonarısı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada olası bir işgalin ağır sonuçları olacağı vurgulandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştüğü ve Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya hızlı ve ciddi maliyetler yükleyeceğini Putin'e açıkça belirttiğini söyledi.
Biden, Rusya'yı gerilimi azaltma ve diplomasiye katılmaya çağırdı.