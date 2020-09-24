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Aktüel Beyaz Saray: "Başkan Trump, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir"
Aktüel

Beyaz Saray: "Başkan Trump, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:32:40 -
Beyaz Saray: "Başkan Trump, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin, Başkan Donald Trump'ın "adil ve özgür bir seçim"in sonucunu kabul edeceğini belirtti.

Trump'ın, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermesinin ardından, Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmalar alevlendi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir. Başkan Amerikan halkının iradesini kabul edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, seçimin sonucunun kabul edilip edilmeyeceği sorusunun muhatabının kendileri değil de Demokratlar olduğunu savunan McEnany, Hillary Clinton'ın "Seçimde iki partinin oyları yakın çıkarsa, Demokrat Aday Joe Biden seçim sonucunu kabullenmemeli." sözlerini anımsattı.

McEnany, posta yoluyla oy kullanılmasına da bir kez daha karşı çıkarak, Wisconsin gibi eyaletlerde posta yoluyla oy sisteminde ortaya çıkan sıkıntılara dikkati çekti.

Trump, bu sabah Fox News Radio'ya verdiği röportajda da Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını vermişti.

Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuşmuştu.


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