Beyaz saçlar için özel karışım: saç baş alarm veriyorsa yarım saat tamamdır! Herkesi kullandığı etkili yöntem

Malzemeler:

*Soyulmuş patates

*2 bardak su

Yapılışı:

Soyulmuş patatesleri suya dökün ve 5 dakika pişirin. Bu çözeltiyi elemek için bir elek süzgeç kullanın.Bunu sadece çözelti sararınca yapın. Elendikten sonra karışım siyaha dönecektir.

Uygulama:

Saçınızı öncelikle şampuanınızla yıkayın. Karışımı saçınıza uygulayın ve sarmak için havlu kullanın.30 dakika saçınızda bu karışımı bekletin. Birkaç uygulama ile saçınız siyaha dönecektir.

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