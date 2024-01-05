Beyaz saçlar için özel karışım: saç baş alarm veriyorsa yarım saat tamamdır! Herkesi kullandığı etkili yöntem
Erkek ve kadınların yarısından fazla 45-50 yaşına ulaşınca saçlarda beyazlama görülür.Beyaz saçlarınızdan kurtulmak ve saçlarınızın doğal rengine kavuşmak isterseniz ve boya ile uğraşmak istemiyorsanız bu karışımı deneyebilirsiniz.
Malzemeler:
*Soyulmuş patates
*2 bardak su
Yapılışı:
Soyulmuş patatesleri suya dökün ve 5 dakika pişirin. Bu çözeltiyi elemek için bir elek süzgeç kullanın.Bunu sadece çözelti sararınca yapın. Elendikten sonra karışım siyaha dönecektir.
Uygulama:
Saçınızı öncelikle şampuanınızla yıkayın. Karışımı saçınıza uygulayın ve sarmak için havlu kullanın.30 dakika saçınızda bu karışımı bekletin. Birkaç uygulama ile saçınız siyaha dönecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO