  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Beyaz saçlar için özel karışım: saç baş alarm veriyorsa yarım saat tamamdır! Herkesi kullandığı etkili yöntem
Kadın - Aile

Beyaz saçlar için özel karışım: saç baş alarm veriyorsa yarım saat tamamdır! Herkesi kullandığı etkili yöntem

Yeniakit Publisher
2024-01-05 23:03:00 - 2024-01-05 23:06:51
Beyaz saçlar için özel karışım: saç baş alarm veriyorsa yarım saat tamamdır! Herkesi kullandığı etkili yöntem

Erkek ve kadınların yarısından fazla 45-50 yaşına ulaşınca saçlarda beyazlama görülür.Beyaz saçlarınızdan kurtulmak ve saçlarınızın doğal rengine kavuşmak isterseniz ve boya ile uğraşmak istemiyorsanız bu karışımı deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

*Soyulmuş patates
*2 bardak su

Yapılışı:

Soyulmuş patatesleri suya dökün ve 5 dakika pişirin. Bu çözeltiyi elemek için bir elek süzgeç kullanın.Bunu sadece çözelti sararınca yapın. Elendikten sonra karışım siyaha dönecektir.

Uygulama:
Saçınızı öncelikle şampuanınızla yıkayın. Karışımı saçınıza uygulayın ve sarmak için havlu kullanın.30 dakika saçınızda bu karışımı bekletin. Birkaç uygulama ile saçınız siyaha dönecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23