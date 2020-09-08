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Sağlık Beyaz pirincin diyabetle ilişkili olduğu ortaya çıktı
Sağlık

Beyaz pirincin diyabetle ilişkili olduğu ortaya çıktı

21 ülkede yapılan bir araştırma sonucu beyaz pirincin diyabet riskini arttırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 04:54:00 -
Beyaz pirincin diyabetle ilişkili olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkede 130 bini aşkın katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, beyaz pirincin diyabet riskini arttırdığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Hindistan, İran, Malezya, Pakistan, Filistin, Filipinler, Polonya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, İsveç, Tanzanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Zimbabve'de 35-70 yaş aralığında olan 132.373 kişi üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. 10 yıl süren çalışma için katılımcılar 9,5 yıl gözlem altına alındı ve her biri günde ortalama 128 gram beyaz pirinç tüketti.

Elde edilen analizlere göre, katılımcıların 6.129'unun diyabet hastalağına yakalandığı belirtildi.

En yüksek beyaz pirinç tüketim oranı, günde 630 gram ile Güney Asya bölgeleri oldu. Bu bölgeleri, 239 gram ile Güneydoğu Asya ve Çin takip etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan beslenme uzmanı Priya Kathpal, "Her beyaz pirinç tüketen ailenin diyabetik bir üyeye sahip olacağını söyleyemem. Bu daha çok ne kadar pirinç tüketildiğine, pirinçle ne tüketildiğine ve pirincin ne sıklıkla tüketildiğine bağlı." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, 'Diabetes Care' dergisinde yayınlandı.

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