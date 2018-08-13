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Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması: Türk büyükelçiyle...

Beyaz Ev'den yapılan açıklamada Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı Jon Bolton İle ABD'deki Türkiye Büyüelçisi Serdar Kılıç ile Rahip Brunson krizini ele aldıkları belirtildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:58
Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması: Türk büyükelçiyle...

NTV'nin haberine göre; Beyaz Ev sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçinin isteğiyle, Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Büyükelçi Serdar Kılıç Beyaz Ev'de bir araya geldi. İkili Rahip Brunson krizinin ve ABD-Türkiye ilişkilerini ele aldı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:58
  1. Beyaz Ev
  2. Sarah Sanders
  3. Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  4. Büyükelçi Serdar Kılıç

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