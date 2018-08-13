Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması: Türk büyükelçiyle...

NTV'nin haberine göre; Beyaz Ev sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçinin isteğiyle, Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Büyükelçi Serdar Kılıç Beyaz Ev'de bir araya geldi. İkili Rahip Brunson krizinin ve ABD-Türkiye ilişkilerini ele aldı" ifadelerini kullandı.