  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?
için kalan
Ekonomi

Beyaz eşyada ihracat yüzde 52 düştü

Virüs salgını, beyaz eşya ihracatını olumsuz etkiledi. Hem ihracat hem iç satışlar nisan ayında azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:29:00 -
Beyaz eşyada ihracat yüzde 52 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, geçen ay beyaz eşya ihracatı yıllık bazda yüzde 52 daraldı.

Nisanda 732 bin adet beyaz eşya ihraç edildi.

İhracattaki gerilemede satışların yüzde 75'inin yapıldığı avrupa ülkelerinde pandemi nedeniyle hayatın durması etkili oldu.

Aynı dönem iç satışlar da yüzde 14'lük düşüşle 405 bin adet olarak gerçekleşti.

Nisan'da beyaz eşya üretimi ise yüzde 56 daraldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı