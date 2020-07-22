Beyaz Eşyacılar pandemi stresinden kurtuluyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, yaptığı açıklamada, “Yurtdışı satışlarda ana pazarımız olan Avrupa’nın pandemiden ağır etkilenmesi nedeniyle ihracatımız özellikle mart-mayıs döneminde ciddi ölçüde daraldı. Ancak haziran ayıyla birlikte Türkiye satışları başta olmak üzere ciddi bir toparlanma süreci başladı. İç satışlarımız haziran ayında 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, iç satış+ihracat artış oranımız yüzde 4 oranında gerçekleşti. Üretimimiz ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 arttı” dedi.

Bakanlıklara teşekkür

COVID-19 sürecindeki önlem ve uygulamalara da değinen Dinçer, “Gururla söylemek isterim ki; TÜRKBESD üyeleri olarak, esnek üretim kabiliyetlerimizle ihtiyaca uygun cihaz ve malzeme üretimi gerçekleştirdik, hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. Bu vesile ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız Sayın Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı’mız Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin bu dönemde Yönetim Kurulu toplantılarımıza teşrifleri ve sanayimize gösterdikleri yakın ilgi için de bir kez daha müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.