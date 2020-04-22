Beyaz eşya satışları üç ayda yüzde 11 arttı

Bu dönemde ihracat yüzde 3 artış kaydederken, üretim seviyesi korundu. Coronavirüsü (Covid-19) pandemisine rağmen ürün talebi devam etti. Satışlar, mart ayında şubata oranla yüzde 14 arttı.

Nisan ayı itibariyle pandeminin etkisinin daha net şekilde hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “2020’nin ilk üç ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 artmış durumda. İç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergiledik ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale gelecektir. Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor” dedi.

Zorlu süreçte hastanelere beyaz eşya yardımı yaptıklarını; ürün ve servis hizmetleri verdiklerini anlatan Dinçer, “Müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için de tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz” diye konuştu.