  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Beyaz Baston Günü’ne EyeSense desteği
Ekonomi

Beyaz Baston Günü’ne EyeSense desteği

Türk Telekom, EyeSense mobil uygulamasıyla 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde görme engelliler için farkındalık oluşturacak bir sosyal medya etkinliği hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:12:00 -
Beyaz Baston Günü’ne EyeSense desteği

Bu kapsamda EyeSense’i kullanan görme engelliler, uygulama üzerinden çektikleri fotoğrafları #yolarkadaşı etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya davet ediliyor. Kampanya sonunda gelen fotoğraflar 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde Türk Telekom Instagram hesabından paylaşılacak. Günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı nesneleri tanıma, giyeceği kıyafetin ya da objelerin rengini ayırt etme gibi güçlükleri aşmaya yardımcı olan EyeSense, Türk Telekom’un uzman ekipleri tarafından geliştirildi. Türk Telekom müşterisi olan veya olmayan akıllı telefon sahibi herkes, ödüllü EyeSense uygulamasını kullanabiliyor. “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde EyeSense, görme engellilerin anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerine imkan sunuyor. Kameranın yöneldiği alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense’in sesli komutları sayesinde kullanıcılar “selfie” çekerek sosyal medyada da yer alabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay