Beyaz Baston Günü’ne EyeSense desteği

Bu kapsamda EyeSense’i kullanan görme engelliler, uygulama üzerinden çektikleri fotoğrafları #yolarkadaşı etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya davet ediliyor. Kampanya sonunda gelen fotoğraflar 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde Türk Telekom Instagram hesabından paylaşılacak. Günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı nesneleri tanıma, giyeceği kıyafetin ya da objelerin rengini ayırt etme gibi güçlükleri aşmaya yardımcı olan EyeSense, Türk Telekom’un uzman ekipleri tarafından geliştirildi. Türk Telekom müşterisi olan veya olmayan akıllı telefon sahibi herkes, ödüllü EyeSense uygulamasını kullanabiliyor. “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde EyeSense, görme engellilerin anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerine imkan sunuyor. Kameranın yöneldiği alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense’in sesli komutları sayesinde kullanıcılar “selfie” çekerek sosyal medyada da yer alabiliyor.