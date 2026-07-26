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Yerel Beton mikserinin pompası patladı 5 kişi harca gömüldü
Yerel

Beton mikserinin pompası patladı 5 kişi harca gömüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kayseri'de Yer Altı Çarşısı girişinde beton mikserinin pompasının patlaması nedeniyle vatandaşların üzerine harç döküldü. Yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yer Altı Çarşısı girişinde vatandaşların üzerine o sırada bölgede çalışan beton mikserinin pompasının patlaması sonucu harç döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise üzerlerine harç dökülen vatandaşlara müdahale etti. Harca bulanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Çarşı girişine beton mikseri yanaştığında pompasında bir arıza oldu. Pompadan harç sıçrayınca vatandaşların üzerlerine harç sıçradı. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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