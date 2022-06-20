beton mikseri otomobilin üzerine devrildi! Ölüler ve yaralılar var
Bursa'da bir beton mikseri karşı şeride geçerek otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üniversite kavşağı yakınında Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle saat 11.30 sıralarında devrilip, karşı şeride geçti.
Otomobil hurdaya döndü
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
2 kişi öldü
DHA’nın haberine göre beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.