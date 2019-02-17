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'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi durumunda, "Yürü be İstanbul" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:26
'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi. Spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu açıkladı. 

Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak" ifadelerini kullandı. 

"Yürüyene puan" vaadi

İstanbul'da yeni hayata geçirmeyi planladıkları "Yürü be İstanbul" projesiyle ilgili olarak da  İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yürü be İstanbul, diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul'da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul'da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak. Gördüğünüz bütün kötülükleri spordan arınmış bir İstanbul göreceksiniz."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:26
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul
  3. spor kenti
  4. Secim2019

YORUM YAZ

  • AyıpAyıp1 sa önce
    Kur’an’ımız Hucurat suresinde lakapla çağırmayı fasıklık olarak tanıtmaktadır. Siz nicin insanlara lakap takarak haber yaparsınız.
  • ismime luzum yokismime luzum yok1 sa önce
    edep yahu beton ekrem zillet ittifaki bay kemal sonra birde hergun kurandan gunun ayet ve hadisini kulaginiza kupe olsun diye yayinliyorlar sorsan musluman muslumanin kardesi
  • Mehmet AkifMehmet Akif1 sa önce
    90 yıldır yuruyorsunuz birde duruyorsunuz ve sonrasında uyuyorsunuz.Sonuç doksan yılda geldiğimiz nokta bütün meydanlarda heykel dolu.

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