BES’ten erken ayrılanlara devlet katkısı veriliyor mu? BES’ten ayrılmak için ne yapmalıyım?

BES nedir? BES emeklilik döneminde ek geler elde edilmesi amacıyla vatandaşa sununla bir alternatif emeklilik sistemidir. Kimler BES yaptırabilir? Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler ile 18 yaşından büyük herkes katılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden nasıl emekli olabilirim? Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

BES’te ödemelere ara verilir mi?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Katılımcı Bireysel Emeklilik Sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

BES devlet katkısı ne kadar?

Devlet Katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25'i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutar.

Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ait brüt asgari ücretin toplamı ile sınırlı kalmak kaydıyla toplu ödeme ara ödeme ve düzenli katkı paylarının %25'i oranında ödenir. Katılımcıya bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'ini aşamaz.

BES’ten erken ayrılanlara devlet katkısı veriliyor mu?

BES’ten emekli olabilmek için en az on yıl prim ödemek ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Emekli olmadan erken ayrılanlara devlet katkısı ya hiç ödenmiyor ya da eksik ödeniyor. Teklif yasalaştığında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) belirleyeceği hallerde ve koşullarda sistemden ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. Kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

BES’ten erken para çekilir mi?

Örneğin, , BES hesabında ödediği anapara ve nema tutarı 100 bin lira olan bir katılımcı, bu paranın 50 bin liraya kadar kısmını avans olarak alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25’i oranında, yani 12 bin 500 lira tutarında ödeme yapılacak. BES’ten ayrılmadan avans çekme hakkı konut alımı, evlilik, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi özellik arz eden ihtiyaçlar için tanınacak. Avans alan BES katılımcıları, belirli bir süre için sistemden ayrılamayacaklar.