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BES'te yeni düzenleme! Tekrar dahil edilecekler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde cayma hakkını kullanarak ayrılmış olanlar üç yıl içinde tekrar otomatik olarak sisteme dahil edilecekler.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:00
BES'te yeni düzenleme! Tekrar dahil edilecekler

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.

İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:00
  1. bireysel emeklilik
  2. BES

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