BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033986 0,87 BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF 0,028229 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,060379 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF 0,050870 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,061606 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015236 0,05 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,053204 0,83 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,026667 0,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,020301 0,54 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,079814 0,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,076364 0,53 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015736 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015763 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015276 0,92 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015636 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015230 0,87 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023254 0,67 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016245 0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016549 0,35 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,015980 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,011121 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,026709 0,09 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020995 0,09 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,059880 0,09 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061331 0,08 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,060495 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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