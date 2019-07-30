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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30 Temmuz 2019 Salı 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0339860,87
BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF0,0282290,63
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF0,0603790,62
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF0,0508700,61
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0616060,60
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0152360,05
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0532040,83
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0266670,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0203010,54
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0798140,54
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0763640,53
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0157361,02
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0157630,94
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0152760,92
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0156360,88
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0152300,87
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0232540,67
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0162450,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0165490,35
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0159800,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0111210,26
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0267090,09
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0209950,09
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0598800,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0613310,08
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0604950,08


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:20
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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