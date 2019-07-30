BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar30 Temmuz 2019 Salı 14:20
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,033986
|0,87
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF
|0,028229
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF
|0,060379
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF
|0,050870
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,061606
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015236
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,053204
|0,83
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,026667
|0,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,020301
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF
|0,079814
|0,54
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,076364
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015736
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015763
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015276
|0,92
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015636
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015230
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,023254
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,016245
|0,66
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016549
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,015980
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,011121
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,026709
|0,09
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020995
|0,09
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,059880
|0,09
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061331
|0,08
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,060495
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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