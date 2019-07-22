BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,033165
|1,77
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,017274
|0,99
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF
|0,052197
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF
|0,029793
|0,95
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,064002
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015072
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF
|0,066727
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,067626
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,029503
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035713
|0,46
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,044428
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015372
|1,90
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015314
|1,88
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016466
|1,70
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015258
|1,60
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,015522
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016431
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,011016
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,022864
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,015965
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF
|0,023074
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,025645
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029224
|0,19
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,027068
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028409
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028156
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,019021
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,044735
|0,18
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,047325
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,042508
|0,18
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020887
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ