BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033165 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,017274 0,99 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,052197 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. Gr. EYF 0,029793 0,95 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,064002 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015072 0,22 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,066727 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,067626 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,029503 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035713 0,46 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044428 0,45 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015372 1,90 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015314 1,88 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016466 1,70 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015258 1,60 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,015522 1,54 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016431 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,011016 0,64 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,022864 0,58 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015965 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,023074 0,41 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,025645 0,20 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029224 0,19 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,027068 0,16 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028409 0,16 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028156 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,019021 0,18 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,044735 0,18 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,047325 0,18 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,042508 0,18 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020887 0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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