BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100729
|0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097577
|0,22
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072419
|0,19
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093874
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055855
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021642
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018062
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054152
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044730
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033953
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,055928
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032371
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074059
|0,75
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030966
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024266
|0,20
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021666
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027856
|0,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026798
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013995
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045487
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026794
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016022
|1,09
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029990
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048403
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049742
|1,05
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047317
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070992
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067112
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072004
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023370
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025648
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)