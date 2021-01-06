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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:09:04 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1007290,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0975770,22
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0724190,19
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0938740,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0558550,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0216420,27
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0180620,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0541521,45
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0447301,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0339530,06
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0559280,03
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0323710,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0740590,75
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0204500,51
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0309660,27
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0242660,20
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0216660,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0278560,37
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0267980,15
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0139950,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0454870,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0267940,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0160221,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,0299901,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0484031,06
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0497421,05
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0473171,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0709920,05
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0671120,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0720040,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0233700,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0256480,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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