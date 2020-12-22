BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026130
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023835
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033556
|0,01
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072218
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014492
|0,59
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016706
|0,04
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,029947
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020328
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024928
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028814
|0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020379
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026658
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052268
|1,18
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050132
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052190
|0,91
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053937
|0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047439
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067316
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024560
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027237
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070701
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072349
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)