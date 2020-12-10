BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099841
|0,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096083
|0,21
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074868
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056639
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054073
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017777
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020680
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,085155
|1,66
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,076181
|1,49
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,096930
|1,40
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,025736
|1,39
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,024815
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,019175
|1,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,034884
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,030563
|0,97
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015335
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022279
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042340
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,060224
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013729
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029266
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028438
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050512
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066975
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024438
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071222
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027101
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,074459
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)