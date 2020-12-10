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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:25:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0998410,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0960830,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0748680,11
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0566390,09
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0540730,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177770,54
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0206800,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0851551,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0761811,49
VEM Hisse Senedi EYF0,0969301,40
ZEM Hisse Senedi EYF0,0257361,39
HEM Hisse Senedi EYF0,0248151,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0191751,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0348840,99
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0305630,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0153350,90
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0222790,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0423400,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0602240,48
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0137290,37
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0292660,30
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0284380,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0505120,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0669750,04
HEM Para Piyasası EYF0,0244380,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0712220,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0271010,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0744590,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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