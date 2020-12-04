BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099680
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056700
|1,08
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095970
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076727
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,113278
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017728
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020537
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051825
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,050231
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,030576
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044925
|0,75
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,031424
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019880
|2,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183375
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129533
|1,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102266
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,027938
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029340
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019592
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041159
|0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058627
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027927
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048731
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050182
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030259
|1,64
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048524
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047460
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031008
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027038
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024381
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071082
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066817
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)