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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:09:23 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0490890,52
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0208550,48
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0426360,47
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0698950,46
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0320180,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0201460,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0171910,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0443693,00
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0451972,17
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1051741,91
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1447281,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0806671,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0260961,43
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0197641,33
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0774731,22
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0337531,22
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0256321,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0391201,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0556971,10
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0230171,09
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0330841,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0272030,71
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0714100,12
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0697870,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0699720,12
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0278220,12
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0658640,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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