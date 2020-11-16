BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049089
|0,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020855
|0,48
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042636
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,069895
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,032018
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020146
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017191
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,044369
|3,00
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,045197
|2,17
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105174
|1,91
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,144728
|1,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,080667
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,026096
|1,43
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019764
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,077473
|1,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,033753
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025632
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039120
|1,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055697
|1,10
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023017
|1,09
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033084
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027203
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071410
|0,12
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069787
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069972
|0,12
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027822
|0,12
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065864
|0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)