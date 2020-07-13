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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:48:20 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084538 0,54
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063225 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060981 0,17
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076734 0,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033865 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033998 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018983 1,36
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062991 0,23
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018346 0,16
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018525 0,16
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019663 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013569 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023477 0,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026940 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067460 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068440 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064335 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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