BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041636
|0,34
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,121501
|0,34
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,061141
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084707
|0,31
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,084233
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019684
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013567
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020005
|0,30
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013736
|0,27
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010777
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020056
|0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028888
|0,40
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025648
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017392
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025326
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039992
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040938
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043502
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040837
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040389
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061650
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026897
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063597
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064232
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066664
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)