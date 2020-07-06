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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:33:35 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041636 0,34
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,121501 0,34
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,061141 0,33
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084707 0,31
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,084233 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019684 0,69
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013567 0,35
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020005 0,30
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013736 0,27
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010777 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020056 0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028888 0,40
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025648 0,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017392 0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025326 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039992 0,19
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040938 0,19
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043502 0,19
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040837 0,19
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040389 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061650 0,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026897 0,05
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063597 0,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064232 0,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066664 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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