  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:16:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,082677 0,79
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,119360 0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043679 0,74
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078584 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015104 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040534 0,60
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026925 0,30
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104399 0,25
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120409 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087147 0,77
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017456 0,66
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039635 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098219 0,55
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018073 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024543 0,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039742 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018523 0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027955 0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026685 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026747 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029631 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061293 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066946 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025849 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı