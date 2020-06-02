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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:01:35 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077556 1,76
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077527 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074499 1,64
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042843 1,64
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072829 1,62
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017199 1,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015047 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035343 2,36
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036090 2,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033025 2,06
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031399 2,02
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,057958 1,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018656 2,82
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018475 2,78
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019803 2,76
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018760 2,69
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018191 2,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039075 1,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027469 1,40
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018301 1,10
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026369 1,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023817 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024753 0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041153 0,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039782 0,65
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012593 0,65
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039358 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067198 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023299 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070924 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067024 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024163 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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